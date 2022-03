González dice que hay gente que solo tira mierda

Redacción – Como uno de los capitanes de Alajuelense, Giancarlo González, envía un mensaje al liguismo al pedirles que no se dejen llevar por lo que dice un «fulanito» malintencionado, esto con el fin de que tengan su propio criterio del estilo de juego erizo.

Pipo es uno de los líderes del camerino erizo y como tal, es consciente que el fútbol tico es muy resultadista y por eso se han malacostumbrado a siempre criticar a Alajuelense cuando pierde un encuentro importante, como lo fue el pasado Clásico Nacional.

La caída de 0-1 ante Saprissa generó un huracán en el CAR rojinegro, ya que muchos liguistas le tiraron con todo a sus jugadores en las redes sociales. Eso generó que el cuadro rojinegro se blindara, ya que son consciente del gran trabajo que realizan.

Esa situación no mermó al plantel erizo, que actualmente es líder del torneo con 16 puntos, lo cuál es resaltado por el defensor de La Liga, que deja claro que el Equipo que de su Gente es junto a Grecia y Guadalupe, los clubes que juegan diferente en el país.

Lea también: Inscripción al Alto Rendimiento despertó a Carlos Mora y ahora brilla con Alajuelense

Pipo le pide a los liguistas ser más analíticos y no dejarse llevar por lo que ven en las redes sociales, prensa o hasta lo que dicen ex-jugadores, que solo tiran «mierda», lo cuál ha hecho que el zaguero crea conveniente que los fanáticos tengan su propio criterio.

«Yo soy consciente que estamos en un medio resultadista, de que estamos mal acostumbrados pero también soy consciente y lo vivo día a día, en que La Liga trabaja bien, en que La Liga tiene una idea y está haciendo las cosas diferente como las hace Guadalupe o Grecia, que son equipos que juegan diferente, entonces yo siento que debemos cambiar ese chip nosotros futbolistas y el aficionado cambiar ese chip.

Tiene que saber a que juega mi equipo y no dejarse llevar por lo que dice «fulanito» o el otro, si no ver todo más analítico de como juega mi equipo y ver que hay muchos partidos que se ganan, pero hay unos equipos que con todo respeto no juegan a nada, no lo digo por ninguno si no que hay que crecer futbolísticamente.

Esto es un crecimiento del fútbol y de La Liga, crecimiento del aficionado que tiene que tener su propio criterio, no dejarse llevar y hay que saber que hay gente que es mal intencionada, que es gente que ha estado hasta dentro de un club y ahora están fuera para empezar a tirar «mierda» como decimos, hay que analizar y saber a que juega mi equipo, respetamos a la gente y como bien digo lo importante es que el grupo está cerrado», afirmó Pipo González a Teletica Radio.