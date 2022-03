Núñez es uno de los referentes del Puntarenas San Luis

Redacción – Muchos fanáticos al Saprissa recuerdan con cariño a Andrés Núñez, reconocido jugador nacional, que se consagró bicampeón con Puntarenas San Luis en Torneo de IFA Pro 7, el cuál cuenta con el aval de la FIFA, lo que demuestra su seriedad.

A sus 45 años, Núñez encontró en este equipo porteño la oportunidad de seguir disfrutando del deporte rey pero ahora en fútbol 7. En su currículo destaca un período por el Monstruo, donde estuvo del 2001 al 2009, donde dejó una gran huella.

Con la camiseta del Saprissa ganó seis títulos nacionales, una UNCAF y una Concacaf. Incluso, fue parte del plantel que asistió al Mundial de Clubes de Japón 2005, donde los morados se dejaron el tercer lugar.

Esos hitos tienen a Andrés como uno de los referentes del Puntarenas San Luis, club que venció en la final con cifras de 6-4 a Santa Rita FC. Ese marcador fue suficiente para que Núñez y sus compañeros sellaran el bicampeonato en este torneo.

Pero no solo Núñez es reconocido, ya que también hay hombres como Andrés Flores -hijo de Roger Flores-, Erick Samudio, José Mendoza, Eduardo Gómez, Christian Blanco y Allan Alemán, este último no pudo estar en la final por compromisos personales.

Luis Loria, gerente del Puntarenas San Luis, conversó con AMPrensa.com y destacó la importancia de Andrés Núñez en el plantel porteño que es el rey de fútbol 7 tico.

«Todos los jugadores del equipo trabajan y Andrés Núñez tiene su trabajo, por cuestiones laborales no había podido estar en los últimos juegos, en la final logró llegar a tiempo y él no quería entrar para darle campo a un joven, pero él sumamente importante para el equipo y fue campeón en el torneo pasado también, él entendía que era feo no haber llegado la mayoría del campeonato, pero nosotros sabemos de su calidad e igual entró», afirmó Luis Loria, gerente deportivo de Puntarenas San Luis.

Cabe resaltar, que en el Puntarenas San Luis milita Jerwison Vallejos, quién terminó como goleador del certamen de IFA 7 Pro con un total de 39 goles.