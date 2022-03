Nueva encuesta pone a Chaves empatando técnicamente con Figueres

Redacción – El candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, afirma que en muchos ticos lo han definido de la manera más satanizada posible, debido que es una persona que dice las verdades sobre los problemas del país.

Chaves estuvo como invitado en la emisora cristiana «Estéreo Visión», donde dejó saber su punto de vista ante el pensamiento que tienen muchos costarricense sobre él, ya que muchos lo ven como si fuera un «demonio» con cachos, tridente y rabo puntiagudo.

Desde la óptica del ex-ministro de Hacienda y actual aspirante presidencial, muchas personas tienen un pensamiento errado sobre él, ya que no huele a azufre ni mucho menos, razón por la cuál pide a la gente cambiar ese concepto.

Incluso, Chaves cree que esa situación se da porque a lo largo de la campaña ha denunciado las injusticias que ha tenido que vivir el pueblo por causa de políticos y entidades corruptas, que han llevado a una situación complicada al país.

Rodrigo Chaves fue más allá y señala que la gente que se ha estado aprovechando de los costarricenses es la que verdaderamente le teme, debido a sus ideales políticos.

«Yo creo que me han definido de manera más satanizada posible, estoy acá no tengo canchos, no tengo un tridente, no tengo un rabo puntiagudo, no huelo a azufre y la gente en Costa Rica que ha estado aprovechándose con costos elevados de la medicina, monopolios con agroquímicos venenosos a cuatro grupos de este país, costo de la electricidad y etcétera. Temen verdaderamente a alguien que dice las cosas como son y alguien que dice que no cree en esto o aquello, verdaderamente temen a alguien que dice que este país no es sostenible producto de la corrupción», afirmó Chaves.

En la última encuesta dada a conocer por Diario El Observador, Chaves estaría en un empate técnico con José María Figueres en la segunda ronda electoral, la cuál se realizará el domingo 3 de abril.