Mora es los hombres de rodaje del club pampero

Redacción – El atacante aurinegro, Rooney Mora, no tiene problemas para afirmar que el Municipal Liberia es el equipo de segunda división y por eso, el resto de equipo de la Liga de Ascenso dan un plus cuando ven la camiseta aurinegra.

Mora es uno de los hombres de rodaje del cuadro liderado por Minor Díaz, gracias a su pasado por clubes como Carmelita y Herediano, en este último se dio el lujo de salir campeón nacional en dos oportunidades, lo cuál habla bien de su carrera.

Desde la óptica del delantero oriundo de Ciudad Neily, Zona Sur, estar en las filas de Liberia es un privilegio, ya que sabe que muchos jugadores que actualmente están en un club de primera desean estar con los «Coyotes», gracias a las condiciones que dan.

Este ex-florense destaca las grandes condiciones con las que cuenta en el cuadro guanacasteco, que anhela con volver a la máxima categoría este 2022 tras su descenso a segunda en mayo del 2018.

La empresa Horus FC es la que administra al club y desde su arribo hizo buenos cambios en la institución, que tiene como uno de sus grandes patrocinadores a Grupo Eusse y muchos otros, los cuáles anhelan con ver a Liberia de vuelta en primera este 2022.

Esto ha hecho que los jugadores cuenten con todos los implementos necesarios para destacar. Incluso, la institución les ofrece una cómoda casa club. Pero todo no queda ahí, ya que Rooney señala que los rivales dan un plus cuando enfrentan a Liberia.

Rooney Mora señala que Municipal Liberia es el equipo grande de la categoría de plata y por eso, los jugadores de otros conjuntos se juegan la vida cuando los enfrentan, incluso el delantero afirma que muchos futbolistas desean llegar al cuadro guanacasteco.

«Liberia es el equipo que muchos jugadores de primera desean estar, muchos me preguntan de como me va con el equipo y cuando les digo, ni me creen. Ósea dentro de lo profesional es normal, pero en el fútbol de acá se vive con tantas limitaciones tanto en equipos de primera y segunda, que para nosotros no es normal algo que debería ser normal, si se le pregunta a cualquier jugador, para mí Liberia es el equipo grande de la segunda división y donde todos queremos estar. Es un realidad.

Cualquier jugador que este en primera o segunda se van a venir a Liberia, cuando se logre el ascenso va ser el equipo donde todos quieren estar, no me puedo ni imaginar y entonces, ese plus y cuando yo jugué contra Liberia, yo me jugué la vida como cuando se juega contra Saprissa y Alajuelense, yo quería estar acá y quería ver si era cierto todo lo que me habían dicho, cuando llegué fue impresionante.

Ojalá y si Dios lo permite poder estar mucho tiempo acá, pero uno propone y Dios dispone, entonces si es cierto ese plus de los otros equipos de Liga de Ascenso cuando juegan contra Liberia es algo muy real», afirmó Rooney Mora a AMPrensa.com.

Liberia es protagonista en la segunda división, donde actualmente están en zona de clasificación en el Grupo A y anhelan salir campeón en este Clausura 2022, con el fin de forzar a una Gran Final Nacional ante Puntarenas FC.