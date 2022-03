Directivo pampero dice que en ADG no pueden decirle nada a los referís

Redacción – El gerente deportivo de la ADG, Yosimar Arias, está cansado de los fallos arbitrales en contra de su equipo y denuncia que a Mariano Torres los árbitros le perdonan todas las gritas jornada a jornada solo por jugar en Saprissa.

Arias afirma que en Guanacasteca se están jugando la vida todas las fechas y por eso señala que los errores arbitrales contra ADG le disgustan de gran forma. Incluso, señala que le enviarán una carta a la Comisión de Arbitraje.

Desde la óptica del directivo, Randall Poveda no es apto para el puesto de presidente de la comisión de silbateros, ya que está demostrando que le queda grande esa posición.

Pero ese disgusto de Arias fue más allá al señalar que no quiere ver más en el reducto nicoyano a Benjamín Pineda, quién fue el encargado de impartir justicia en el partido de reposición lleno de polémica, donde el Monstruo ganó por 1-2.

Yosimar Arias habló en conferencia de prensa y afirma que a Mariano Torres los árbitros siempre perdonan sus gritadas, pero si lo hace alguien de ADG sería distinto.

«Ya es muy cansado la verdad, nosotros nos estamos jugando la vida. Nosotros no queremos más este señor que pito acá en el Estadio Chorotega, para nada no lo vamos a querer y vamos a enviar una carta como hace todo mundo, porque no lo queremos más acá, nosotros estamos anuentes que el fútbol mejore pero vamos atrás con los árbitros.

No puede ser que cada tres o cuatros jornadas que pasen, ¿a Mariano Torres hay que perdonarle las gritadas a los árbitros?, ¿Hasta cuándo? ¿Por qué es Mariano Torres y juega en Saprissa? no es justo y nosotros decimos cualquier cosa, de una vez roja. Partido a partido y nosotros mismos no podemos decir nada.

Al entrenador Fallas lo expulsaron porque recogió a Yendrick Ruiz, quisiera ver que analicen la jugada del penal de Saprissa y obviamente no, nos van a devolver los puntos porque es Saprissa», afirmó Yosimar Arias.