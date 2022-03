Aguilera es uno de los jóvenes con más proyección del país

Redacción – El técnico colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, asegura que la exigencia para Brandon Aguilera no es comparándolo con Bryan Ruiz, debido que el joven de 18 años debe ir haciendo su propia historia dentro de la Tricolor.

Suárez no quiere que se compare al jugador ficha de Alajuelense pero prestado en Guanacasteca con el capitán patrio, que tiene un currículo envidiable y que está viviendo su último año como jugador profesional a sus 36 años.

Desde la óptica del timonel cafetero, una cosa es Aguilera y otra Ruiz, por lo que no quieren que comparen al joven con el veterano volante, pese a que muchos ticos ponen al mediocampista nacido en el 2003 como el sucesor idóneo del referente de La Sele.

Incluso, el estratega de 62 años dice estar seguro que el oriundo de Naranjo dará gratas noticias al fútbol de Costa Rica muy pronto, ya que lo califica como un grandísimo jugador, que tiene la cabeza bien puesta pese a su edad.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que Aguilera es un jugador de mucha calidad, por lo que pide comparar la historia del joven con la del Capi.

«Bryan Ruiz es Bryan Ruiz y Brandon Aguilera es Brandon Aguilera, espero que eso sea lo mejor para él creo que Brandon debe marcar un camino único como jugador, tiene las mejores condiciones y creo que no es ni siquiera necesario o bueno, que se vayan a comparar historias, creo que bueno que se sepa que es un grandísimo jugador.

Pero la exigencia para Brandon Aguilera no comparativamente con Bryan Ruiz o cualquier otro, creo que eso es bueno tenerlo en cuenta, estoy seguro que va dar noticias gratas al fútbol de Costa Rica, porque es un jugador de mucha calidad, tiene la cabeza bien puesta y para mí, eso es vital.

El jugador integral es mejor y a mí no me convence un jugador por lo que hace con el balón en los pies, me convence un jugador que piensa y Brandon piensa, creo que va ser muy interesante lo que va crear en el futuro», afirmó Luis Fernando Suárez.