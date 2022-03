Ruiz ha sido ejemplar en el cuadro patrio

Redacción – A lo interno de La Sele están decididos a dar lo mejor en esta triple fecha eliminatoria, con el fin de que Bryan Ruiz se despida como capitán patrio en el Mundial de Catar 2022, gracias a su notable rol de líder en el representativo patrio.

Joel Campbell ya tiene 11 años vistiendo la camiseta de la Tricolor y en todo ese tiempo solo ha visto como capitán a Ruiz, quién está viviendo su último año como jugador activo, ya que hace semanas anunció que se retirará del fútbol a finales de año.

Es por eso, que el mismo Campbell sostiene que como grupo deben dar lo mejor en los duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, con el fin de clasificar al Mundial y así rendirle un gran homenaje al gran número 10 del equipo de los ticos.

Incluso, Bryan ha dicho que está viviendo una etapa importante en su carrera, ya que experimenta el cierre de su paso por el representativo patrio, el cuál se ha dado el lujo de defender en 137 oportunidades. Sumado a ser capitán en dos mundiales.

Campbell cree que ir Catar 2022 sería un verdadero agradecimiento para el capitán de Costa Rica, quién dentro de la Tricolor es visto como alguien ejemplar y por eso resaltan que nunca se la ha visto una mala actitud, ya que siempre ha estado pro a La Sele.

«Yo tengo 11 años en la Selección Nacional, tengo 29 años y todavía estoy relativamente joven, pero los 11 años, Bryan siempre ha sido el capitán y ha sido excelente capitán, creo que como grupo nosotros darle y si es su última eliminatoria, creo que como compañeros deberíamos dar lo mejor para que él como capitán pueda despedirse siendo capitán en el Mundial de Catar 2022.

Como compañeros sería un verdadero agradecimiento a lo que ha con nosotros como capitán, yo que lo he tenido por 11 años, ha sido ejemplar y ahora que le ha tocado no jugar mucho, nunca vi una mala cara y una mala actitud, él es el primero en apoyar ya sea jugando o no, casualmente siempre esta para la selección y cuando más lo necesitamos, como el rebote contra Panamá, él estuvo ahí y metió el gol, siempre está y contra El Salvador también, uno aprende también de las buenas personas», afirmó Campbell.