Redacción – Ante el gran nivel de los referentes de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, timonel patrio, no tiene «como diablos» la gente habla tan mal de Celso Borges, Bryan Ruiz y Keylor Navas, debido que ellos son fundamentales en el esquema de la selección.

Suárez dejó saber su enorme malestar por la gran cantidad de críticas injustificadas hacia estos líderes del cuadro tricolor, que aportan toda su experiencia y colmillo en pro de Costa Rica, que hincó por 1-0 a Canadá para así seguir soñando con Catar 2022.

En el duelo ante los canadienses, Celso Borges marcó el gol del triunfo, mientras que Navas salvó a La Sele con sensacional intervenciones y Ruiz fue el encargado de inyectarle jerarquía al mediocampo de la Tricolor ante un aguerrida selección canadiense.

COSTA RICA TAKE THE LEAD OVER CANADA. 😳 pic.twitter.com/Cn5TgKVNMj

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 25, 2022