Contreras jugó 60 minutos ante Canadá

Redacción – El técnico colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, afirma que Anthony Contreras tiene un montón de cosas que lo enamoran, gracias a esfuerzo y ganas en su debut oficial con la Selección Nacional.

Suárez dio a conocer que se enamoró del talento del oriundo de Pavas en un juego del campeonato nacional, donde con Guanacasteca estaba defendiendo y tomó el balón, se fue por una banda y a pesar de que estaba cansado lo dio todo.

Esa acción y sumado al notable esfuerzo en cada entrenamiento del jugador ficha del Herediano, lo ha llevado a estar en convocatorias de la Tricolor y hasta llegar a debutar en el duelo ante Canadá, donde a pesar de que La Sele sufrió, pero ganó por 1-0.

Contreras jugó 60 minutos ante los canadienses, que tuvieron dolores de cabeza con el delantero de 22 años, que echando mano de su juventud no dejó descansar al veterano defensor canadiense, Atiba Hutchinson, que sufrió en carne propia al tico.

Fue tanta la intensidad e insistencia del atacante, que sobre 40 minutos casi anota tras un exceso de confianza de Milan Borjan, arquero de Canadá, que titubeo al rechazar y vio como le pegó el balón a Contreras, que estuvo cerca de celebrar.

Lea también: Técnico de Canadá cree que ambiente en el Estadio Nacional no le pesó a sus jugadores

Desde jalar marcas hasta salvar a La Sele al minuto 57, con una rechace milagroso a un remate que llevaba sello de gol, el jugador de la ADG mostró temple, el cuál ha hecho que Suárez lo vea como un hombre que se necesitan para representar a La Sele.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y elogió a Contreras, que siempre peleó al máximo cada balón, lo cuál habla de sus ganas por brillar con La Sele.

«Hay cosas que a uno lo enamoran, recuerdo un partido en liga donde él hizo una jugada donde estaba defendiendo y tomó la pelota, donde se fue corriendo por la banda y al final, estaba tan cansado y dio una sola señal que fue que lo dio todo. Esos son los jugadores que uno necesita para representar al país.

En cada entrenamiento y yo fui defensa central, digo sinceramente no me gustaría tener un delantero como él, porque es alguien que está ahí, cuando no tiene la pelota siempre está peleando, incluso tuvo un chance con el arquero y es un delantero que tiene un montón de cosas que enamoran, le falta que hablen de él y que se la crea.

Después de esa situación, tienen una oportunidad y responder sí o no. Los jóvenes deben tener por dentro ese carácter y valentía para afrontar lo que hemos enfrentado que ha sido complicado», afirmó Luis Fernando Suárez.