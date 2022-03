El norteamericano le pone fin a la racha de 20-0 de Rafa Nadal

Fritz es el primer tenista de su país que levanta el trofeo de Indian Wells desde Agassi en 2001

Tras muchos años de sequía para un estadounidense en Indian Wells, Taylor Fritz acabó con esta mala racha y además le pone fin a una de los mejores inicios de temporada de Rafael Nadal.

El español había conseguido ganar veinte partidos desde que inició este 2022, quien también estuvo a punto de perder en el encuentro de semifinales frente a su compatriota Carlos Alcaraz.

Desde el inicio del primer set Rafa comenzó perdiendo su servicio, y Fritz no lo desaprovecharía. En los primeros games se veía a una Nadal muy desconcentrado, y cometiendo muchos errores no forzados algo que no es muy habitual en el balear.

A pesar de que logró recuperar un break, no fue suficiente para que el californiano se llevara la primera manga por 6-3.

Para el segundo set Nadal cambió la estrategia, y empezó a mejorar efectividad en el primer servicio, y a hacer tiros paralelos más potentes.

No obstante, el español logró quebrar el servicio de Fritz, algo que no cambió demasiado el partido debido a que el estadounidense rompió el saque del español de inmediato.

El tie-break se hizo presente, y a pesar de que Nadal pudo tomar ventaja con su servicio cometió varios errores no forzados, y así perdió el segundo por 7-6.

Este es el segundo torneo que gana Fritz en toda su carrera, y algo por resaltar es que le impidió al balear empatar a Djokovic con 37 títulos de Master 1000.

Fritz es el primer tenista de su país que levanta el trofeo de Indian Wells desde Agassi en 2001, es el ganador más joven del BNP Paribas Open desde Djokovic (23) en 2011 y el americano más precoz que triunfa ahí desde Chang (24) en 1996.