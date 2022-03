Este fin de semana la restricción aplica de 12:00 a.m a 5:00 a.m

Redacción- Tras dos años, este es el último fin de semana con restricción vehicular sanitaria nocturna.

La llegada de la pandemia por Covid-19 cambió muchas cosas en el diario vivir de los costarricense, pues las autoridades optaron por una serie de medidas para tratar de mitigar el contagio del virus.

Una de esas medidas fue la restricción vehicular, la cual muchos costarricenses criticaron ya que consideraban que estaba de más y el ponerla no interferia con la propagación o no del virus.

Sin embargo, esta medida llegará a su fin este fin de semana, pues a partir del lunes 07 de marzo se eliminará y se volverá a poder circular por las noches sin ninguna restricción.

Este último fin de semana la restricción regirá de 12:00 am a 05:00 am, por lo que se les recuerda a los conductores r4espetarla y no cometer una infracción en las ultimas horas de esta medida.

Según datos suministrados por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) en el período en el que estuvo la medida se realizaron un total de 56.537 multas por circular en los horarios restringidos sin carta de permiso.

La cantidad de dinero por multas alcanza la suma de 6.200 millones de colones, pero solo han logrado recaudar un total de 2.262 millones, esto debido a que no todos los conductores han cancelado la suma.