A partir de la inscripción oficial toda agrupación política debe operar con una cuenta única para donaciones

Redacción- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desmintió una información compartida este jueves por la agrupación Progreso Social Democrático (PSD).

Misma en la que este partido político afirmaba que ya habían recibido un pronunciamiento de la autoridad electoral sobre el controversial fideicomiso con el que se habría financiado la campaña del candidato presidencial Rodrigo Chaves.

Situación que el propio TSE descartó al compartir un comunicado en el que dicen que aún no darán un resolución sobre este caso que se encuentra siendo investigado por una posible ilegalidad.

Debido a que según establecen los reglamentos es valido que un grupo de ciudadanos realicen operaciones hacia una agrupación siempre y cuando sea previo a su inscripción oficial.

No obstante, esa posición la habrían dado ante la consulta particular de una persona identificada como Carlos Vásquez Landergren el 14 de febrero de 2021.

Mientras que dejan en claro que esta respuesta se dio ante la duda particular y no por ningún partido político en específico, debido a que las agrupaciones inscritas oficialmente lo tienen prohibido.

«Esa respuesta que se dio, entonces, es general, no particular a ningún partido y deja claro que esa habilitación de acciones no permitidas para los partidos políticos inscritos se circunscribe al periodo previo a su inscripción. Una vez inscritos deben operar con una cuenta única de donaciones del partido, sometida al régimen de transparencia del financiamiento partidario», apuntó el TSE por medio de un comunicado.