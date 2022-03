Administradora cuestionada no quisó brindar declaraciones sobre lo sucedido.

Redacción- Un hombre denuncia que su fin de semana, así como el de sus amigos se vio truncado, tras ser discriminados por una joven llamada María Fernanda, administradora de Cabinas El Nazareno Tamarindo ubicadas en Guanacaste.

El afectado identificado como Roney Clarke Martínez, contó en sus redes sociales que habían hecho una reserva en estas cabinas por Airbnb, para el pasado sábado. Lo anterior porque se encontraban trabajando en una boda y necesitaban hospedaje.

Sin embargo, se llevaron tremenda sorpresa pues al llegar a la cabina que habían reservado, no se les permitió ingresar, ni siquiera les abrieron el portón y solo por teléfono les solicitaron la copia de la cédula de las cuatro personas que ingresarían.

Clarke manifestó: » A los dos minutos nos dijo que no había espacio y que ella no podía devolver el dinero, hicimos el trámite de devolución y nos harán parte del reembolso en 15 días y el resto lo perderemos, ya que la señora ni siquiera canceló la reserva. Le pedimos una explicación pero de forma altanera dijo que nos fuéramos que no era problema de ella el no tener espacio».

Tras la negativa, los afectados afirman que se comunicaron con el dueño de las cabinas de nombre Alexander, y les comentó que a la administradora le dió miedo rentarles las cabinas por que les «parecían nicas y colombianos, que dos eran negros y que tenían una cara muy fea».

Para Clarke, ellos entienden lo de feos, pero no comprenden la discriminación por el color de piel o nacionalidad.

«Entiendo la inseguridad del país pero la señora debería dedicarse a otras cosas, ya que juzgar a las personas por su color o nacionalidad no es más que falta de inteligencia y educación», concluyó el afectado denunciante.

En AMPrensa.com quisimos darle la oportunidad de que la administradora en cuestión nos diera su versión y la llamamos, pero al ser consultada por la denuncia, nos cortó la llamada sin mediar palabra en dos ocasiones.

Luego le escribimos un mensaje de texto exponiéndole nuestro interés de abrirle un espacio y manifestó textualmente: «Mi abogado está tomando acciones por esta situación».