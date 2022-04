López está en La Liga desde enero del 2018

Redacción – El talentoso volante hondureño del León, Alex López, revela las razones que lo han llevado a quedarse tanto tiempo en las filas de Alajuelense, donde poco a poco se ha ganado el cariño de la exigente afición rojinegra.

López poco a poco ha ido dejando su huella en la institución eriza, donde ya registra 181 partidos con la camiseta del León, lo cuál refleja su enorme constancia desde su llegada en enero del 2018 procedente del Olimpia de Honduras.

Ya son más de cuatro años como liguista y en todo ese proceso, el mediocampista de 29 años ha tenido como principales guías a Fernando Ocampo y Agustín Lleida, que le han mostrado su cariño a Alex, que tiene contrato con el León hasta junio del 2024.

Precisamente, en su última renovación con La Liga, Bryan Ruiz cumplió un rol fundamental, ya que prácticamente convenció al catracho de firmar, lo cuál hace que López le guarde un enorme respeto a Ruiz, a quién le cedió el 10 tiempo atrás.

Aunque ha sido señalado por muchos manudos por sus errores del pasado, Alex fue clave en la obtención de la copa 30 en diciembre del 2020 y además, destacó para que los manudos ganaran la Liga Concacaf en febrero del 2021.

Todo eso demuestra que el catracho siempre da el 100% con Alajuelense, ya que al ser extranjero se le exige aún más. Alex López conversó con Teletica Radio y afirma que le ha agarrado un enorme cariño al Equipo de su Gente.

«Siempre tengo que demostrar el 100% y creo que me han tocado las buenas y las malas, pero al final como lo he dicho siempre, yo lo voy a dar todo por La Liga. Estoy a pocos meses de ya cumplir cinco años en La Liga y creo que me llena de orgullo poder representar esta gran institución.

Más que todo es el compromiso y cariño que le he mostrado esta institución, lo que es el presidente Fernando Ocampo y Agustín Lleida han sido gente importante. El Capi y se puede decir que en la última renovación, él firmó conmigo se puede decir y me hizo renovar lo más rápido posible y le he agarrado un gran cariño a esta institución, espero poder lograr muchas cosas con ella», afirmó Alex López a Teletica Radio.

En el presente Clausura 2022, López suma 834 minutos en 11 partidos, de los cuáles se ha dado el lujo de anotar un gol y dar una asistencia.