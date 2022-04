Considera que esto es un tema que afecta a todo el país y no solo a las instituciones gubernamentales

Redacción- El Presidente de la República, Carlos Alvarado, deja en claro que el país no está dispuesto a pagar los $10 millones solicitados por la agrupación Conti, quienes se han atribuido el ciberataque que sufre el país.

Postura que ya han mencionado distintas autoridades del Gobierno, pero que este jueves el mandatario volvió a recalcar con el fin de que no quede ninguna duda.

Debido a que el ataque inició desde el pasado lunes durante las primeras horas de la mañana y hasta el momento (tarde del jueves) no lo han podido resolver.

Lo que causa gran incertidumbre entre la población, ya que Conti habría amenazado al país con divulgar información que tendrían en su poder para obtener el millonario pago.

Método de presión ante el cual Costa Rica no estaría dispuesto a ceder, y más bien el todavía Presidente en ejercicio hace un llamado para que la ciudadanía se una.

Puesto que considera este ataque como algo a nivel nacional y no solo para las instituciones y los sectores que se dedican a la importación y exportación de bienes.

«Debemos poner este hecho en contexto, no es solo un ataque a las instituciones afectadas, al Gobierno, o a importadores y exportadores, es un ciberataque de carácter criminal al estado y a todo el país».

«Reitero que el Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos, mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, si no que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición, esto no lo lograrán», declaró Alvarado.