Redacción- Este martes se vivió un inolvidable homenaje en el popular estadio Anfield a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por la pérdida de uno de sus bebés, las aficiones del Manchester United y Liverpool se unieron para honrar y apoyar al futbolista y a su pareja.

En el minuto 7 con 1-0 ganando Liverpool, ambas aficiones se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudirle a CR7, y comenzaron a cantar «You’ll Never Walk Alone» (en español Nunca caminarás solo). Así como también alzaron camisetas con el nombre del portugués.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022