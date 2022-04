Bolaños se ha perdido los últimos dos partidos

Redacción- Jeaustin Campos se mostró evasivo ante la pregunta en conferencia de prensa de Bolaños, quién no estuvo ni siquiera convocado en el duelo ante La Liga, que ganaron los morados con marcador de 2-0

Desde la óptica de Campos, ese tema no corresponde a él y que el solo sigue órdenes luego de que Bolaños fuera a Picnic el mismo día del partido ante Santos, donde el departamento médico del Monstruo lo dio de baja por un golpe en el pie derecho.

El estratega catalogó de un tema trading topic lo de «Bola», quién en los últimos días ha sido crucificado por los morados, que le achacan su ausencia ante Santos donde se reportó lesionado y más tarde apareciera como si nada en el festival musical.

Pero no fue el único morado en este evento masivo realizado en Belén, ya que también asistió Kendall Waston, quién hasta se tomó una foto con el artista Manuel Turizo, eso sí, las críticas cayeron sobre Bolaños y no sobre el defensor.

Es por ello, que Jeaustin Campos aseguró que ese tema no le corresponde llevarlo él y que es de la junta directiva, además que el solo sigue órdenes.

«Lo de Bolaños no sé, me parece que esto ya es trading topic y creo que ya es suficiente, me parece que hay que hablar del clásico y de que ganamos, la afición esta contenta y es un tema que no lo estoy manejando yo, probablemente vendrá la junta directiva, ya se pronunció Juan Carlos Rojas así que es una situación que ellos deben manejar y yo sigo órdenes», afirmó Campos a FUTV.

Por su parte Juan Carlos Rojas no se quedó callado sobre el polémico caso de Kendall Waston y Christian Bolaños sobre su presencia en el Festival Picnic el fin de semana anterior, donde el mandamás del Monstruo señaló que le dolió lo sucedido.

«Es un tema de varios niveles. No es blanco y negro. Una cosa es estar en su derecho pero por otro lado es un momento muy difícil. También es importante transmitir otro mensaje. Me hubiera gustado un mensaje de más solidaridad aunque no había un impedimento de ir a la actividad, me dolió verlos ahí», afirmó Juan Carlos Rojas a Deportivas Columbia.

Saprissa respira un poco tras ganar el Clásico Nacional por 2-0 y así dejar el último lugar para catapultarse hasta el noveno puesto con 19 puntos.