Gamboa es uno de los propulsores de este club caribeño

Redacción – Limón Black Star es el nuevo equipo del Caribe y que jugará en segunda división, que tiene a como uno de los propulsores a Celso Gamboa, abogado y empresario limonense que tuvo que demandar a dos personas por insultarlo en redes sociales.

Gamboa volvió a la palestra del fútbol nacional tras varios meses alejado y en medio de esa vuelta reveló que querelló a dos personas que lo atacaron en las plataformas digitales, los cuáles le insinuaron al abogado haber participado en hechos delictivos.

Por eso, Celso no lo dudó y llevó a estas personas a los Tribunales de Justicia, quiénes tuvieron que retractarse de lo que le dijeron detrás de un teclado, por eso señala que tolera las críticas pero cuando pasan la raya no dudará en tomar acciones.

Incluso, afirma que todos los insultos que recibió José María Figueres en la pasada campaña política, él tuvo que vivirlos en carne propia. Además, Gamboa afirma que cuando la gente lo tacha de bocón, rajón y presumido, es algo que lo puede soportar y lo acepta.

En este nuevo equipo, Celso Gamboa no cumplirá ningún puesto de la junta directiva, sino que según él cumplirá el rol de aficionado número uno a este club, que tiene su nombre en honor al icónico edificio Black Star Line, ubicado en el corazón de Limón.

«Yo leí desde narco, asesino y hasta lavador, leí de todo, entonces tuve que querellar un par de personas que tuvieron que retractarse porque uno no puede dejarlo, ya cuándo la gente habla de bocón, de que raja mucho con el equipo y que presumía, ahí tal vez si me pueden dar y lo acepto, pero ya hay temas donde la gente no puede pasar, o usted decide hasta donde tolera los insultos, todos los insultos que le repetían a Figueres, me los han dicho y uno los tiene que tolerar.

Pero ya insultos que puedan sugerir hechos delictivos, ahí sí tuvimos que parar un par de personas en los Tribunales de Justicia y se han tenido que retractar y en realidad todas las críticas le ayudan a uno a construir, mucha gente está descompuesta y sin conocerlo a uno deciden escribir cualquier cosa que se les venga a mente detrás de un teclado, nosotros aquí estamos haciendo, ellos están en su casa engordando y tratando de destruir buenos propósitos», afirmó Celso Gamboa a Deportivas Columbia.

Esta nueva escuadra del Caribe será dirigida por el argentino Gustavo Martínez y vestirá los colores verde, amarillo y rojo. Además, hasta el momento el único jugador contratado es Alexander «La Rata» Espinoza, veterano volante de 37 años.