La prevención es la principal herramienta para que esta temporada se disfrute sin contratiempos.

Redacción-El disfrute de algunos días de descanso durante Semana Santa podría verse truncado al ser víctima de un delito como lo son los robos, hurtos y estafas.

La fiscala adjunta de Santa Cruz y Nicoya, Aymee Caravaca Wauters, había comentadon en el programa del Ministerio Público, FrecuenciaMP, que la prevención es la principal herramienta para que esta temporada se disfrute sin contratiempos.

La experta añadió que los principales hechos delictivos que suelen ocurrir en esta temporada son la tacha de vehículos, el robo de pertenencias en playas, estafas con planes vacacionales, sustracción de celulares y delitos sexuales derivados del consumo de alcohol y drogas.

“Es muy importante estar pendientes de nuestro entorno, no solo en los lugares públicos, sino también en los sitios donde nos hospedamos; cuando vamos a ingresar a algún lugar no debemos bajar la guardia, porque no sabemos quién nos está vigilando, incluso hay personas que se disfrazan de turistas para cometer delitos”, apuntó como uno de los consejos a seguir.

Ante las conductas delictivas más frecuentes durante la Semana Mayor, la Fiscala Adjunta dio las siguientes recomendaciones:

Estafa con planes vacacionales:

Llamar directamente al lugar donde se pretender vacacionar.

Desconfiar de ofertas en redes sociales, provenientes de empresas desconocidas en el mercado turístico.

En el caso de alquiler de casas o apartamentos, verificar que quien oferta la propiedad sea la persona propietaria o autorizada.

Recurrir a empresas o agencias reconocidas en venta de tours y hospedaje.

Verificar en el sitio web del ICT si la empresa cuenta con autorización para operar.

Tacha de vehículos:

Dejar el vehículo cerca de locales comerciales, en parqueos o sitios con vigilancia.

No dejar bienes u objetos de valor visibles.

No confiar las llaves del vehículo a cualquier persona.

Llevar a la playa únicamente documentos de identidad, no cargar otros bienes de valor.

Robo de pertenencias en la playa mientras las personas se bañan en el mar:

Organizarse con las personas con que se viaja y no ingresar todas al mismo tiempo.

Turnarse para que una persona cuide las pertenencias de todos mientras las demás disfrutan del mar.

Si se está cerca del hospedaje, llevar solo lo necesario y dejar en la habitación los objetos de mayor valor.

Delitos sexuales derivados del consumo de alcohol y drogas:

No interactuar con personas desconocidas.

Acompañarse de amigos o familiares en sitios públicos.

Mantener a la mano y bajo vigilancia las bebidas o alimentos que consume.

Desconfiar de personas extrañas que ofrecen trasladarle a otro sitio.

Sustracción de celulares:

Evitar las aglomeraciones.

No perder de vista el celular.

No colocarlo en sitios de fácil acceso, como la mesa de un restaurante o una silla.

La experta hizo un llamado a que, en caso de ser víctima de un delito, se interponga de inmediato la denuncia ante la delegación del Organismo de Investigación Judicial más cercana.