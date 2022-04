Autor: Minor Araya Salguero

Redacción – Domingo 3 de abril, Hatillo 3, esta vez, ese fue el teatro que como fiel testigo, experimenta otra espeluznante operación policial de nuestra Fuerza Pública.

No, no es una copia del guion de la película «El Transportador». Es realidad: ¿ignorancia mezclada con el miedo..? Será esto lo que hace que la mente policial se confunda y el cuerpo, inconsistente, reaccione hasta de la forma más impensable; alarmante para algunos y, hasta risible para otros.

La justificación del mando superior:

______

«… él saca su arma de reglamento y dispara hacia una pared y es a partir de esos disparos preventivos…» «El oficial lo hizo [disparar] hacia un lugar seguro…» – Jorge Madrigal (Fuerza Pública).

______

¡Disparos preventivos…! ¿Desde cuando el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), reconoce y promueve «disparos preventivos» en el cumplimiento del deber; en este caso, hacia una pared, aparentemente de cemento y con personas – incluyendo un policía – a centímetros de esta…? ¡Muy preocupante..! ¿O no…?

¿Acaso será desde el pasado enero 19…? Cuando, en los alrededores de la Merced, varios uniformados, pensando estar haciendo lo correcto, «asesinan» con múltiples balas de arma corta un vehículo automotor, si, en medio de un ambiente urbano no controlado y, en rápido deterioro.

Así es, lamentablemente, para aquel momento, si bien al mejor estilo de un muy famoso actor cubano deja – al menos en entredicho – nuestro Director de la Fuerza Pública, a través de un qué ¿acaso de un ingenuo, irresponsable, o bien, desesperado mensaje público..? La verdad, nunca me quedó claro: ¿se dispara a las llantas de un vehículo, si el resultado final, no perjudica a la cadena de mando, de lo contrario, es considerado casi como «pecado capital» claro, de aquel que dispara…? algo así… (manifestación realmente de comprensión muy enredada) si bien, no extraña al muy trillado libreto, fue enteramente escalofriante.

Amigo policía, sí, me refiero únicamente a usted, al honesto, dedicado y sobre todo, objetivo funcionario público: No emule semejante actuación, no utilice su arma de fuego asignada, si no le han instruido correctamente. Si el resultado es considerado poco amistoso para el político, usted quedará, tal cual vino al mundo; puede perder mucho, incluso su libertad. ¡investigue, pregunte, compare y comprenda!

¡Usted, buen policía, usted si que es importante para nosotros, el pueblo! Le suplico comprenda mi mensaje: Esa pared de cemento no debe ni puede ser considerada como «tragabalas» y, por favor, no haga «disparos de advertencia» ya que, lo único de lo cual puede tener plena certeza aquel que dispara un arma de fuego es que, no sabrá cual será la última condición y posición de la bala disparada.

Definitivamente, es ingrato, es hasta desesperante ver la forma en la cual, el superior de esos valientes muchachos y muchachas, justifica ante la prensa, algo real y objetivamente injustificable. ¿Será que la ignorancia en materia, peligrosamente escala esa enorme cadena de mando…? ¡espeluznante siquiera pensarlo!

En el MSP, deberían quererse más ya que ¿De qué valen tantos planes de operación, si sus más valientes operadores, son incapaces e incluso peligrosos, para sí mismos y terceros, en su ejecución operativa …? Sin pretender demeritar, en absoluto, los buenos y positivos aportes que pudieran haber hecho aquellos, sus buenos jerarcas, lo que por años se ha percibido en la calle, nos reafirma que, hay mucho trabajo por hacer en tan importante ministerio.

A trabajar, más fuerte y mejor enfocado que ¡No queremos más luto en nuestras valiosas filas policiales!

Lo anterior, es materia de Supervivencia Policial, basada – esta vez – en el buen reportaje periodístico del veterano sucesero de Telenoticias, Christian Montero (abril 5, 2022).

______

*Criminólogo – Exjefe OIJ