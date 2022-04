Redacción – FC Barcelona suma gran fracaso en Europa League: Eintracht Frankfurt los eliminó tras ganar la vuelta por 2-3 y un global de 3-4 que clasifica a los alemanes a las semifinales de la segunda competencia más importante del viejo continente.

Redacción: Con más de 25 mil aficionados que viajaron desde Alemania, el Eintracht Frankfurt salió con la motivación al tope a enfrentar al FC Barcelona en el Estadio Camp Nou, que contó con invasión de esta numerosa afición teutona.

La escuadra impuso su calidad en la cancha y apenas al minuto 4, la escuadra alemana encontró un penal, el cuál ejecutó Filip Kostic que con una maravillosa definición venció a Ter Stegen para poner el ¡GOOOL! del 0-1 a favor del Eintracht.

Esta anotación le golpeó el orgullo al FC Barcelona, que buscó con todo la igualdad, pero se topó con un conjunto alemán aguerrido y ordenado, lo cuál les impidió tener claridad a la hora de llevar peligro al marco de Kevin Trapp.

