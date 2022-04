Salvadoreños ya podrán dejar de usar la mascarilla en diferentes sitios públicos

Redacción – Gobierno liderado por Nayib Bukele cambia uso de la mascarilla de obligatorio a voluntario en todo El Salvador, debido a los bajos índices de contagio del Covid-19, dicha noticia se ha hecho viral en las redes sociales.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó conferencia de prensa de este 21 de abril, que en la nación centroamericana ya no es necesario la obligatoriedad del uso de la la mascarilla para entrar a locales comerciales o asistir a otros sitios.

Alabí agregó que queda a decisión de cada persona su uso o no. La medida se tomó según, explicó tomando como base los parámetros del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades que indica un bajo riesgo de contraer el coronavirus.

La medida será aplicada a partir este 22 de abril. Incluso, medios salvadoreños indican que Bukele fue clave para esta decisión, ya que el mandatario cree que sus compatriotas ya pueden salir tranquilos a la calle sin riesgo de infectarse.

«La no obligatoriedad es importante. Si usted desea transportarse en el sistema de transporte público, use su mascarilla, no hay ningún inconveniente. Luego del último incremento registrado por la variante ómicron, estamos reportando una disminución sostenida en los último días», aseguró el Ministro de Salud cuscatleco.

A partir del bajo riesgo que nuestro país se encuentra, según los parámetros del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, nuestro Ministro @FranAlabi afirmó que no es necesario la obligatoriedad del uso de la mascarilla, quedando a una medida voluntaria. pic.twitter.com/6zfXsTOzVN — Ministerio de Salud (@SaludSV) April 21, 2022

Incluso, Alabí reveló que por día se contabilizan cerca de 12 casos positivos de la enfermedad de Covid-19 en los diferentes centros médicos salvadoreños.

Esto convierte a El Salvador en el primer país de la región en recomendar el uso voluntario de la mascarilla en los sitios públicos. El buen manejo de la pandemia le permitió dar este paso al «pulgarcito de América» en su territorio.

Cabe resaltar, que los estudiantes de centros educativos públicos, privados y universidades podrán optar por portar o no la mascarilla a la hora de recibir clases.

En Costa Rica se espera que en las próximas semanas se defina una fecha exacta para que los ticos ya dejen de usar mascarilla, según dijo Daniel Salas, ministro de Salud.