Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sigue teniendo diferencias con el gobierno de Estados Unidos y esta vez le respondió vía Twitter a Anthony Blinken, quién funge como Secretario de Estado de la nación norteamericana.

Por medio de Blinken, Estados Unidos expresó su preocupación por el aumento de la violencia en El Salvador, que se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo, e instó a Bukele a respetar las libertades civiles.

Las autoridades salvadoreñas ya han capturado 9 mil 634 miembros de las maras Salvatrucha y Barrio 18, que se escondes hasta en cuevas para no ser atrapados. Además, han enviado reos en fase de confianza a eliminar grafitis y dibujos de las pandillas.

Al mandatario salvadoreño no le ha temblado la mano para someter a los pandilleros en prisión, ya que les quitó colchones y sábanas en sus celdas. También darles solo dos tiempos de comida con solo frijoles, tortilla y queso.

Ante esto, Anthony Blinken condenó los actos de violencia suscitados en El Salvador, pero también aprovechó para instar al gobierno de Bukele proteger las libertades de prensa, reunión pacífica y de expresión.

«Condenamos el aumento de la violencia de pandilla y homicidios en El Salvador. También instamos al Gobierno de El Salvador a defender el debido proceso y proteger las libertades de prensa, reunión pacífica y de expresión», señaló Blinken.

A petición de Bukele, el congreso cuscatleco aprobó reformas para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas y castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

Ante esa publicación, Bukele no se quedó callado y le respondió de inmediato al Secretario de Estado del gobierno liderado por Joe Bidden, que en los últimos meses han tenido choques con el mandatario salvadoreño.

«Tengo un amigo periodista, quiere acceder a Guantánamo para ejercer sus derechos de «libertad» de prensa», y comprobar si los detenidos han disfrutado de sus «libertades civiles» y de un «debido proceso». Tienes terroristas que te amenazan y nosotros tenemos terroristas que nos amenazan«, afirmó Bukele en respuesta a Blinken.

I have a journalist friend, he wants access to Gitmo to exercise his “freedom of the press” rights, and check if the detainees have enjoyed their “civil liberties” and a “due process”.

You have terrorists that threaten you, and we have terrorists that threaten us. https://t.co/P0GZUdfAha

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 10, 2022