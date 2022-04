Redacción – En un sorteo realizado por Concacaf este 4 de abril, se dio a conocer que La Sele deberá lidiar con los representativos de Panamá y Martinica en la Liga de Naciones, donde el cuadro patrio buscará imponer su jerarquía.

La Tricolor se medirá en el Grupo B ante Panamá y Martinica, esta última no está avalada por la FIFA, debido que es un territorio francés.

En un formato de todos contra todos a visita recíproca, Costa Rica tiene la misión demostrar porque es de los combinados más fuertes de la región.

Así quedaron conformados los demás grupos de la Liga A de Concacaf:

Los ganadores de cada bloque avanzarán al Final Four que se disputará en Estados Unidos en junio del año próximo. Las 41 selecciones de Concacaf se dividieron en tres distintas ligas, según su posición en el ranking de la FIFA.

El calendario todavía está pendiente, aunque se tiene previsto que los partidos arranquen a partir de las Fechas FIFA de junio. Los primeros lugares de la Liga de Naciones asegurarán su participación en la Copa Oro 2023.

We have our #CNL League A Groups all set! pic.twitter.com/A7ecMjPqcE

