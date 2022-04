El rubio en reiteradas ocasiones ha asegurado que tiene derecho de rehacer su vida

Redacción- En una entrevista con De Boca en Boca, Mauricio Hoffman habló por primera vez sobre su relación la maquillista, Majo Ulate, en donde aseguró que él nunca ocultó o escondió a su pareja.

El periodista Diego Piñar, fue el encargado de hacerle dicha entrevista, en donde hablaron de muchos temas personales sobre la vida del rubio, pues es algo que se ha dado mucho de qué hablar.

Hoffman comentó que las razones de ruptura solo lo saben Ericka Morera y él, ya que, es algo que solo ellos entienden, que actualmente ambos mantienen una relación de cordialidad y respeto.

Destacó que se sintió super acosado, debido a que lo juzgaron mucho y que él nunca escondió su relación con Ulate.

Asimismo, dijo que no tenía vida privada, puesto que aunque intente mantenerla en lo oculto, siempre se hace pública y confirmó una vez más su relación la maquillista.

«Hay muchas cosas que me gustan de ella, ella lo sabe, se lo he dicho y me voy a reservar contártelas, porque es parte de lo que quiero tratar guardar de mi vida privada.. Ahorita me siento emocionalmente estable», expresó Hoffma.

El presentador, comentó que está aprovechando y disfrutando cada instante de su vida en estos momentos y que cada vez que puede hacer algo, lo hace.

También habló sobre las fuertes críticas que ha recibido Majo, pues en redes sociales no la han dejado de criticar y juzgar.

«He sido el primer testigo diría yo de lo mucho que la han criticado y han juzgado y vuelvo a repetir, para las redes sociales y la sociedad es más fácil criticar con lo primero que se escucha, pero bueno cada quien recibe las cosas como quiere recibirlas», dijo Hoffman.

Aclaró que Zoé es su vida entera, pero aún así busca paz y tranquilidad en su vida amorosa y es muy difícil ser figura pública, pues siempre es criticado y se encuentra constantemente expuesto.

Por otro lado, en el programa aclararon que también llamaron a Morera para oír sus declaraciones sobre el tema, pero ella no quiso hablar sobre el tema.