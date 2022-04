Redacción- El Manchester City y el Real Madrid protagonizaron un partidazo en el Etihad Stadium donde los ingleses lograron ganar por la mínima con un marcador de 4-3 donde hubieron emociones de principio a fin.

Llegó la primera anotación del compromiso, en apenas dos minutos del primer tiempo Kevin De Bruyne sacó un cabezazo para vencer a Courtois.

WHAT A START!!!! 🔥

Llegó el segundo del cuadro cityzen, Gabriel Jesús aprovechó el error defensivo para vencer a Courtois y en 11 minutos ganar 2-0 a un conjunto merengue que parece perdido en el terreno de juego.

Se salvó el Real Madrid, luego de un error defensivo Riyad Mahrez sacará un remate que se fue a un lado del horizontal derecho del guardameta Courtois en 26 minutos de la primera parte.

Se salvó el City, luego de que Alaba anticipará un gran centro de Benzema y el remate del austriaco saliera a centímetros del marco defendido por Ederson en 30 minutos del primer tiempo.

Llegó el descuento merengue, en 33 minutos del primer tiempo apareció Karim Benzema anticipando un centro y conectando de pierna izquierda para vencer al portero brasileño Ederson Moraes.

Se salvó el Madrid, luego de otro error defensivo de Eder Militao el cuál aprovechó Mahrez para sacar un remate que se estrelló en el poste y el contrarremate de Foden lo sacó en la línea Daniel Carvajal en 47 minutos del complemento.

Phil Foden marcó el tercer tanto del partido, en 52 minutos de la parte complementaria Foden sacó un cabezazo para vencer al arquero belga Courtois y así poner el 3-1 en el marcador.

Llegó la segunda anotación del cuadro español, Vinicius Junior en 55 minutos del complemento realizó una gran jugada individual y definir de excelente manera ante Ederson Moraes y poner el 3-2 en la pizarra.

Transcurridos 65 minutos del complemento, el cuadro del City tuvo mayor tenencia del balón dominando el transitar del juego, pero los merengues supieron aguantar los embates y mantener la distancia en el marcado.

Llegó el cuarto gol del City, Bernardo Silva marcó un golazo donde Courtois se quedó parada en el disparo en 73 minutos del complemento.

OH MY WHAT A GOOOAAAALLLL!!!!

🔵 4-2 ⚪️ | #ManCity pic.twitter.com/KJ5vPmrQcE

— Manchester City (@ManCity) April 26, 2022