Autoridades gubernamentales tendrán un giro de timón dentro de pocos días

Redacción- Carlos Alvarado considera que el ataque cibernético que ha afectado al país en los últimos días no tiene como fin obtener dinero y más bien lo ve como un intento de desestabilizar al país en medio del proceso de cambio de Gobierno.

Puesto que Costa Rica se encuentra a muy pocos días de efectuar el traspaso de poderes que se llevará a cabo en la Asamblea Legislativa.

Situación por la cual todo el aparato gubernamental se está preparando e intentando dejar todo listo para que a partir del 8 de mayo los nuevos funcionarios asuman las riendas.

Esto no solo ocurre con la Presidencia de la República, si no también con cada uno de los ministerios y instituciones públicas.

Debido a que estas verán un cambio de jerarca desde que arranque de manera oficial el mandato de Rodrigo Chaves.

Por lo que ministerios de gran importancia como el de Hacienda verían un giro en su timón con las designaciones del que por ahora funge como presidente electo.

«Reitero que el Estado costarricense no pagará nada a estos criminales cibernéticos, mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, si no que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición, esto no lo lograrán, como siempre lo hemos hecho, cada persona de esta tierra podrá de su parte para defender a Costa Rica», señaló el todavía presidente en ejercicio.