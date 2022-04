Equipo del nuevo mandatario sigue siendo una incógnita

Redacción- Rodrigo Chaves parece haberse impresionado por los dos excandidatos a las vicepresidencias del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez y Laura Arguedas.

Así lo expresó el presidente electo de la República este martes luego de sostener una reunión con estas dos figuras liberacionistas y también con José María Figueres.

Todas estas caras fueron parte de la propuesta verdiblanca para llegar a ocupar Casa Presidencial; sin embargo, esto no les terminó dando resultados y fue la campaña de Rodrigo Chaves la que se terminó imponiendo.

No obstante, el exministro de Hacienda estaría anuente a valorar tanto a Ramírez como Arguedas para que formen parte de su gabinete.

Mismo que hasta el momento se ha mantenido como una incógnita, ante lo que los rumores sobre posibles ministros comienzan a sonar por todo lado.

«Yo he dicho que yo no tengo un requisito de color político, para servir a la patria dentro de mi gobierno, sí le digo que doña Laura y don Álvaro me impresionaron aún más, durante la reunión por su inteligencia y capacidad».

«Costa Rica tiene que buscar a la mejor persona para cada puesto y en eso estamos, entonces no hay nadie que esté obligatoriamente en la mesa, ni hay nadie que esté descartado de la mesa, simplemente por una razón arbitraria o porque haya ejercido su derecho constitucional de expresar su opinión política, yo también le he dicho a la gente que la lealtad a Rodrigo Chaves no es un requisito para fungir en el gobierno como un alto o alta funcionaria, la lealtad a la patria, a la Constitución y a una vida honorable y ver al gobierno como un instrumento para servir y no servirse son requisitos indispensables», declaró Chaves.