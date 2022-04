Segura espera un ambientazo ante el Monstruo

Redacción – Tras la caída de 3-0 ante Pérez Zeledón en la fecha anterior, Geiner Segura alza la voz como timonel blanquiazul y por eso pide a los fanáticos brumosos pintar de azul las gradas del Estadio Fello Meza para buscar hincar al Saprissa.

Segura espera que los fanáticos del club de la Vieja Metrópoli vuelvan a mostrar porque es considerada la afición más fiel de Costa Rica y por eso espera que colmen las gradas del reducto de la provincia de las brumas.

Para el estratega apodado como el «Fantasma», su equipo debe sacar a relucir su jerarquía y que mejor que hacerlo contra el Monstruo, en un juego vital para mantener la ilusión de clasificar, ya que actualmente son terceros con 21 unidades.

Por eso contar con su afición apoyando será vital y por eso no le cabe duda a Geiner que sus jugadores responderán en la cancha, con el fin de defender los colores del club.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y reconoce que su plantel están con la ilusión de consolidarse en los puestos de privilegio, por buscarán vencer a Saprissa.

«Yo creo y entiendo que el aficionado de Cartaginés siempre ha sido muy fiel en la historia, lógicamente venimos de una derrota, pero teníamos seis partidos de no perder y por eso necesitamos el apoyo de nuestra afición y jugamos contra un gran rival, yo sé que los principales son los jugadores y no me cabe duda que van a dar lo mejor para defender estos colores y estamos también con la ilusión de seguirnos consolidando en zona clasificación, nos jugamos muchas cosas y que mejor que estar con la afición.

Creo que la afición nos va apoyar mucho, quiero ver el estadio todo de azul y ver ese apoyo histórico que siempre hemos tenido, ahora en este partido tan importante ocupamos de esa afición que nos ha apoyado siempre. Visualizamos un partido intenso, cerrado y donde Saprissa buscará sumar de tres, pero nosotros también como locales, no cometer errores será importante, estamos trabajando por esa línea, porque el objetivo es clasificar y nos concentramos en ese sentido«, afirmó Geiner Segura.

Duelo entre Cartaginés y Saprissa está pactado para este domingo 17 de abril a las 11:00 am en el Estadio Fello Meza. El costo de los boletos van desde los 6 mil en popular hasta 15 mil en palco. Las mismas están disponibles en www.cartaginescr.com.