Redacción- El candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Rodrigo Chaves, afirma que espera tener una buena relación con los medios de comunicación.

«Mi postura con los medios va a hacer la misma, siempre disponible, siempre con la verdad, siempre dispuesto a dialogar, pero llamando la atención cuando hay acciones que obviamente desde mi punto de vista son inexactas y para ser francos, en algunos casos mal intensionadas»; manifestó Chaves.

El candidato señala que pese a todo lo anterior eso no significa que él vaya a dejar de hablar con los medios de comunicación.

«Yo no atacó, yo no se quién dice que yo los ataco, yo lo que he hecho es defenderme», comentó.

Y es que en la primera ronda electoral en febrero, Chaves aprovechó las declaraciones que brindaba tras emitir su voto para tirarle fuertemente a los grandes medios de comunicación.

A lo que el Chaves dijo “Yo no dije que la prensa fuera canalla, sino que en Costa Rica hay prensa canalla”.

Para el candidato hay prensa que miente, que distorsiona, que está pendiente de los grupos poderosos y eso se les acabó.

Tras una consulta del comunicador de AMPrensa.com, Hamilton Ramírez, el candidato no le tembló el pulso para mencionar que la prensa canalla que él considera es La Nación , Teletica y CR Hoy.com