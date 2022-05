La Bala afirma que tema de lateral derecho está cerrado

Redacción – El asistente técnico de la Tricolor, Rónald «La Bala» Gómez, afirma que Cristian Gamboa no estuvo en ninguna convocatoria de la selección, no porque Luis Fernando Suárez no quiso, si no que todo se dio por otras circunstancias.

Gamboa es uno de los mejores legionarios ticos en el extranjero, gracias a su notable nivel en el VFL Bochum de la Bundesliga de Alemania.

Pero este buen desempeño no ha aprovechado por La Sele, ya que entre lesiones musculares, dolencias en la cadera y hasta por haber dado positivo por Covid-19, son parte de los factores que han impedido al oriundo de Liberia estar con la Tricolor.

Incluso, no jugó ni un solo minuto en la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022. El último juego de Gamboa con La Sele fue en noviembre del 2020 en un fogueo. Después de ahí, el veloz futbolista ha estado al margen del representativo patrio.

Es por ello, que La Bala Gómez afirma que el tema de Cristian ya es un tema cerrado en la Tricolor y por eso le darán prioridad a los jugadores que están actualmente.

«Es un tema que es una decisión del profesor y del cuerpo técnico, ósea cuando hacemos las reuniones se toman en cuenta una gran cantidad de futbolistas y al final, el que decide quién convoca es el profesor, hablar del tema de Gamboa es un tema que ya quedó atrás, Gamboa no estuvo en ninguna convocatoria, no porque el técnico no quisiera, si no que por otras circunstancias y bueno, para nosotros es un tema cerrado», afirmó Ronald «La Bala» Gómez a Tigo Sports.

Estas declaraciones hacen prever que Gamboa no sería convocado a La Sele, en caso de que Costa Rica logre su clasificación al Mundial de Catar 2022.