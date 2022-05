Su mandato finalizará el próximo domingo 8 de mayo en el traspaso de poderes.

Redacción – A falta de muy pocos días para que finalice su etapa por Casa Presidencial, Carlos Alvarado confesó si le pasa por la mente optar nuevamente por el liderato del Poder Ejecutivo.

Posibilidad a la que podría optar a partir del próximo proceso electoral, es decir para los comicios nacionales de 2026.

Situación por la cual el programa 7 Días de Teletica le realizó una extensa entrevista al todavía mandatario en ejercicio.

Misma en la que el periodista Rodolfo González le consultó al presidente en ejercicio que si optaría por un segundo paso en Zapote.

Consulta ante la que parece que Alvarado todavía no tienen una respuesta concreta, debido a que reveló el hecho de que su mamá ya le pidió no volver a intentarlo.

Aunque también deja en claro que esa misma petición se la hizo previo a las elecciones de 2018 y que decidió no hacerle caso y buscar el triunfo en las votaciones.

-Alvarado: «Mi madre me dijo que no lo vuelva a hacer (risas), y yo suelo hacerle mucho caso a mi madre, aunque la primera vez que le dije que iba a ser presidente me dijo -no lo haga-«.

-Periodista: «¿Usted lo descartaría?».

-Alvarado: «No sé, no sé».

-Periodista: «No sé es una respuesta muy ambigua para un presidente».

-Alvarado: «Bueno, yo prácticamente ya soy expresidente, eso es una cosa que sí me gusta de ser expresidente, cuando lo sea, los expresidentes pueden decir muchas cosas con mucha libertad».