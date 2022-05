Legislador señala que hay dos grandes rubros que determinan lo que pagan los consumidores al momento de ir a una gasolinera.

Redacción – El diputado y jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, asegura que el hecho de cerrar la Refinadora Costarricense de Petroleo (Recope) no brindaría un gran alivio en el bolsillo de los costarricenses.

Opinión que compartió el también excandidato presidencial en torno al nuevo ajuste en el precio de la gasolina que fue anunciado este viernes.

Mismo que es un fuerte golpe para el bolsillo de la población debido a que todos los tipos de combustibles superarán la barrera de los ₡1.000 por litro.

Lo que representa un récord en la historia del país y que entraría a regir a partir del próximo mes de junio.

Tema que ha captado la atención de la ciudadanía este viernes y al cual el legislador y economista se refirió en el programa llamado «Por Tres Razones» de Radio Columbia.

Oportunidad que Feinzaig aprovechó para explicar la razón por la cual cerrar la empresa del Estado no significaría un truco de magia para darle un respiro al bolsillo de los ticos.

El líder de la fracción naranja del Congreso recordó a la población que los dos principales rubros que determinan el precio de la gasolina son el valor que le dan a este producto a nivel internacional, y segundo, los impuestos que establecen las leyes del país.

«Si se cierra Recope, yo no quiero que la gente se engañe, si se cierra Recope el precio de la gasolina no va a variar, o no va a variar mucho, podría ser que un poquito, pero la realidad es que el precio de la gasolina en Costa Rica lo determinan básicamente dos factores».

«Primero y principal, el precio internacional de la gasolina, porque nosotros compramos la gasolina afuera y nosotros no definimos ese precio, somos tomadores de precios.Segundo el cerro de impuestos que se le cargan a la gasolina, o a los combustibles, y eso una es por una escogencia que se hizo en el país de encontrar una fuente de ingresos para el gobierno fácil de cobrar, fácil de recaudar».

«Entre esos dos factores, impuesto y precio propio de la gasolina ya se explica el 85% del precio que pagamos los consumidores».

«Si se cierra Recope, parte de los servicios que hace Recope los tendrá que hacer alguien más, entonces no es que el margen de Recope va a desaparecer», señaló Feinzaig durante la entrevista.