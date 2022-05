Piden al Ejecutivo cumplir con su promesa de campaña de incentivar la libre competencia y eliminar medidas proteccionistas.

Redacción – La idea planteada por el nuevo Gobierno de la República de eliminar la fijación de un precio mínimo en el arroz no significaría un cambio sustancial para los consumidores.

Opinión que sostiene el Gerente General de la empresa costarricense importadora de este grano, La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval.

Personero que apunta que este producto se ha encarecido debido aumentos en las materias primas, los altos costos en fletes marítimos y el comportamiento hacia la alza que mantiene el tipo de cambio.

Aspecto por el cual señalan que eliminar el precio mínimo no representaría una gran variación como para que los consumidores perciban una disminución en el precio que favorezca la economía de sus hogares.

Sandoval considera que una vía para que realmente se dé este impacto positivo para la ciudadanía sería haciendo una rebaja sustancial de los los aranceles de importación, que superan el 35% actualmente.

«Si no hay una disminución en los aranceles, definitivamente no hay forma de que el precio para los consumidores baje; Costa Rica importa más del 60 % del consumo nacional y la rebaja del arancel sería para países que producen arroz de calidad similar al que se produce en nuestro país, por ejemplo Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay. Por otro lado, el arroz de Estados Unidos viene bajando su arancel con la aplicación del Tratado de Libre Comercio, hoy paga el 6,7% y quedará en cero en el 2023, mientras que el arroz de Centroamérica no paga arancel; este es un arroz que hoy se consigue bastante más barato en el mercado, pero que la calidad en su cocción no es buena», declaró el gerente.

Otro punto que señala el personero de esta empresa importadora es que le solicita a Rodrigo Chaves y su equipo cumplir con las promesas realizadas en campaña, específicamente con el hecho de eliminar medidas proteccionistas.

Esto con el fin de que así se promueva la libre competencia que beneficie al consumidor y con lo que se pueda bajar el costo de la vida.

«Tener un acceso a mayor cantidad de países productores de granos básicos, mejora el abastecimiento del país, genera competencia y una disminución de precios al consumidor, tenemos como país que buscar reducir aranceles de productos de canasta básica» añadió Sandoval.