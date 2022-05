Redacción – ¡Enorme! Es la palabra que describe muy bien lo conseguido por Priscilla Chinchilla, delantera costarricense, que ganó premio a mejor jugadora del año de la Liga Premier Femenina de Escocia, donde brilla con los colores del Glasgow City.

Chinchilla se ha convertido en punto alto de su equipo en suelo escocés, donde es figura con grandes presentaciones a bases de goles y asistencias, que la han llevado a ocupar la portada de los periódicos de la nación europea.

Todo eso ha sido fundamental, debido que Chinchilla arrasó en las votaciones de los premios que entrega la Asociación de Futbolistas Profesionales de Escocia (PFA Scotland), donde revelaron que la ex-jugadora de Alajuelense FF se llenó de gloria.

«No puedo creerlo, es muy importante para mí«, fue la reacción de la costarricense a Sky Sports Escocia, donde también dijo que lo seguirá dando todo siempre.

Este cetro es la primera vez que lo entrega esta asociación, lo cuál hace más valioso que una costarricense sea la condecorada con este premio.

Your inaugural @PFAScotland Women’s Player of the Year award Winner is ⬇️🏆

La tica llegó a suelo escocés a inicios del 2021 y desde ahí, se ha convertido en pilar de su institución sumando ya 22 goles y 16 asistencias, que dan muestra de su calidad. Además, ha tenido la oportunidad de jugar la UEFA Champions League femenina.

Cabe resaltar, que la nacional también estaba nominada a la mejor joven del año, pero ese premio se lo llevó la jugadora del Celtic FC, Jacynta Galabadaarachchi.

🆕 | PFA PLAYER OF THE YEAR

🔶 Congratulations to Priscila Chinchilla, the first ever winner of the PFA Scotland Women's Player of the Year! pic.twitter.com/RanZMXu8DA

— Glasgow City FC | #OCAC 🧡🖤 (@GlasgowCityFC) May 1, 2022