Mora portará la bandera tica en el referato del Mundial

Redacción – FIFA reveló la lista de árbitros elegidos para la Copa del Mundo de Catar 2022 y en la lista resalta el nombre de Juan Carlos Mora como único representante del arbitraje tico en el Mundial que se realizará en Medio Oriente.

Una vez más el arbitraje nacional dirá presente en la gran cita del fútbol, pues la FIFA anunció este 19 de mayo que el réferi asistente está dentro de los elegidos para el Mundial de Catar, luego de un extenso análisis de la organización.

Mora tiene 32 años de edad, de los cuales ha dedicado 18 al referato. En su currículum ya figuran tres Copas del Mundo:

–Chile 2015 en Sub 17

– India 2017 en Sub 17

– Rusia 2018 Mayor

Mora recibió la noticia cuando se alistaba para comenzar sus labores del día. Su celular se empezó a llenar de felicitaciones al vecino de Carrizal de Alajuela.

“Tengo 15 días de estar revisando el correo apenas me levantaba. Incluso, hoy vi que no había nada y me fui a entrenar en la madrugada”.

Mora arbitra en Primera División desde el 2008. Tiene experiencia en torneos internacionales y su nombre ya es común en el referato de Concacaf.

En medio de toda la algarabía, tuvo palabras de cariño para su familia, especialmente para sus papás, don Juan Carlos (fallecido hace solo seis meses) y doña Leticia, y también para su pareja, Karen Barrantes.

Además, recordó sus inicios, cuando tenía 14 años y decidió inscribirse en un curso para réferis, mientras la mayoría de los muchachos de colegio andan con otras prioridades.

“Mi papá siempre estuvo ahí, a donde yo iba llegaba por mí, al igual que mi mamá. Así que la dedicatoria especial es para ellos”.

Este psicólogo de profesión y que trabaja como administrador en un negocio familiar de repuestos para vehículos.

Mora se mantiene en constante capacitación a través de entrenamientos y seminarios internacionales. De hecho, todavía le espera un largo camino de preparación coordinado y supervisado por FIFA.

De esta forma, el arbitraje costarricense mantiene su presencia en Mundiales, que empezó en España 82 con Luis Paulino Siles. Esta vez será Juan Carlos Mora el encargado de portar con orgullo el estandarte del referato nacional.

En la historia han asistido otros árbitros como Berny Ulloa, Leonel Leal, William Matus, Rodrigo Badilla, Ricardo Montero y Luis Fernando Torres.