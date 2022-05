Soto está contento con el nivel de sus jugadores

Redacción – El polémico técnico del Herediano, Jafet Soto, afirma que lo que hecho por el equipo que nació grande en el torneo ha sido espectacular e incluso lo considera como una hombrada sin precedentes en el campeonato.

Soto Molina afirma que a muchas personas les cuesta darle créditos al Team, que antes de la derrota de 2-1 ante Alajuelense en el Clásico Provincial pasó 11 partidos sin conocer una caída, ya que firmaron ocho victorias y tres empates.

Eso ayudó que el Herediano dejara los últimos lugares del torneo y actualmente ocupe el segundo lugar del certamen 32 puntos, lo cuál demuestra la enorme jerarquía del vigente campeón nacional, que sigue en la pelea por ir en busca del bicampeonato.

No haber quedado líderes de la fase regular no le quita el sueño a Jafet, que afirma que eso no asegura que Alajuelense será campeón, por lo que en el Team seguirán trabajando arduamente para poder llevar una nueva copa a las vitrinas rojiamarillas.

Jafet Soto Molina habló en conferencia de prensa y afirma que en Herediano vienen de atrás desde hace un tiempo, por eso resalta que estar peleando la clasificación es una hombrada para el Team, que en la primera vuelta del torneo lo daban por muerto.

«Creo que lo más importante es pelear siempre y darle lo mejor al club, brindarse por nuestra gente y nuestra gran institución, es lindo ser primero y tener el seguro de tener una Gran Final Nacional asegurada, pero no es seguro ser campeón tampoco, pero creo que nosotros venimos desde atrás de hace ratito, yo creo que a algunos les ha costado darnos crédito, pero lo que hemos hecho en Herediano ha sido espectacular, una hombrada verdad, porque hacían sus apuestas que Herediano no iba pelear clasificación. Pero la estamos peleando, pero creo que el fútbol es fútbol», afirmó Jafet Soto.

La escuadra 29 veces monarca nacional se alista para enfrentar a Guadalupe FC en la fecha 21 y en el cierre de la fase regular medirán fuerzas ante Pérez Zeledón.