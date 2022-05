Redacción – Liverpool hinca en penales con cifras de 6-5 al Chelsea FC tras un 0-0 en 120 minutos y así consagrarse como campeón de la FA Cup de Inglaterra.

En el mítico Estadio Wembley midieron fuerzas el Liverpool FC y Chelsea FC en la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del planeta.

Ambos equipos saltaron a la cancha con todas sus estrellas. Desde los primeros minutos fue un partido de ida y vuelta, donde ninguno quería regalar nada.

Era tanta la intensidad del duelo, que al minuto 33 tuvo que salir de cambio Mohamed Salah, quién se fue lesionado por un problema muscular, lo cuál ha encendido las alarmas en el Liverpool, debido que en 14 días jugarán la Final de Champions League.

Los minutos fueron pasando y las emociones fueron pocas, debido los planteamientos de Klopp y Tuchel, generaron que el 0-0 se mantuviera a lo largo de los 90 reglamentarios. Incluso, en los tiempos extras también continúo la paridad.

Es por ello, que el partido se fue a los penales, donde el Liverpool se llenó de gloria tras consagrarse campeones, gracias a una brillante definición del griego Kostas Tsimikas para sellar el triunfo con marcador de 5-6 para darle el triunfo a los reds.

