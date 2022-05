Redacción – El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, criticó con todo a Geiner Segura, debido a la derrota de 4-3 ante Jicaral, que le quitó al cuadro brumosos el segundo lugar del torneo, por lo que calificó al cuerpo técnico como ni fu, ni fa.

Vargas dejó saber su enorme molestia por caída en suelo peninsular del Cartaginés, que podría quedar fuera de la Concacaf si Saprissa le gana a Grecia, debido que podría ser relegados del tercer puesto de la tabla acumulada, quedando fuera del torneo regional.

Pero el jerarca brumoso fue más allá y señala que vio un equipo mal planteado en la Península de Nicoya, por lo que espera que con el parón de un mes del certamen se deje atrás ese sube y baja del equipo de la Vieja Metrópoli.

Incluso, el mandamás fue preguntado si Segura podría dejar el banquillo brumoso, a lo que Vargas respondió que podrían tomar una decisión, debido que no han sido constantes cuando son visitantes y ya varias veces han recibido cuatro goles.

Leonardo Vargas fue directo y cuestionó al cuerpo técnico del Cartaginés, que pese a lo dice por su presidente clasificaron en el tercer lugar con 34 puntos en 22 fechas.

«Estoy molesto, triste, decepcionado, pero molesto y decepcionado conmigo mismo por no tomar decisiones a tiempo. Vi un equipo mal planteado. Viene un mes de parón del campeonato y vendrán decisiones. No podemos seguir en este sube y baja. No puede ser que un partido te metan cuatro, el otro cuatro, el otro cuatro. No puede ser que sigan con lo mismo. Algo hay que hacer diferente.

El cuerpo técnico, un cuerpo técnico que ni fu, ni fa. No nos va a alcanzar. Probablemente Heredia nos va a meter cuatro. Tendríamos que meterle cuatro en casa. No puede ser. Créame que vamos a tomar una decisión”, afirmó Leonardo Vargas en charla con Radio Cartago 850 AM.