Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se reunió en Suiza con Gianni Infantino, mandatario de la FIFA con el fin de tocar temas del Mundial Femenino Sub-20 que se realizará en Costa Rica.

Chaves se encuentra en suelo helvético participando del World Economic Forum y fue ahí, donde se encontró con Infantino, según dio a conocer FIFA Media vía Twitter.

La conversación de ambos jerarcas fue con respecto a la Copa del Mundo Sub-20 Femenina que se realizará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto de este año. Para esas fechas, los ojos del mundo estarán en el país, lo cuál beneficiará mucho al turismo y economía costarricense.

Además, Infantino también conversó con Chaves del legado que dejará en niñas y jóvenes del país, que se verán beneficiadas de gran forma con el Mundial de la FIFA, que buscará fomentar a las mujeres a practicar más el deporte rey.

La organización del evento le dejará buenas ganancias económicas a Costa Rica, que recibe con los brazos abiertos su segunda Copa del Mundo menor femenina, ya que en 2014 fue sede de una justa Sub-17.

A inicios de mayo fue el sorteo del Mundial, que dejó a La Sele emparejada con España, Brasil y Australia en el Grupo A, el cuál es considerado como el sector de la muerte.

Haber quedado en este grupo será importante para las lideradas por el venezolano José Catoya, ya que todos van estar hablando de las ticas y de las selecciones con las que se enfrentarán en la primera ronda.

La Tricolor le tocará inaugurar el Mundial el 10 de agosto en el Estadio Nacional ante Australia; posteriormente, se medirá a España el 13 de agosto y cerrará la primera fase contra Brasil el 16 de agosto. Se espera que los ticos llenen las graderías.

Los Estadios Alejandro Morera Soto y Nacional serán los inmuebles sede del Mundial, que tendrá un total de 32 juegos durante su fecha de realización, por lo que las autoridades de gobierno se alistan de gran forma para la importante cita.

FIFA President Gianni Infantino met today with @presidenciacr Rodrigo Chaves Robles at @wef in Davos. The discussion focused on the upcoming FIFA #U20WWC in Costa Rica, women’s football in general & the legacy of the tournament for girls and women. pic.twitter.com/DSVHQ8xPtH

— FIFA Media (@fifamedia) May 24, 2022