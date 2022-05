Christian Marín Müller, aseguro que aunque las mascarillas no sean obligatorias, no significa que ya no se va a morir nadie vulnerable.

Redacción: Este 8 de mayo en sus primeras horas como presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves firmó sus primeros decretos, uno de ellos anunciaba al país que se finalizaba el uso obligatorio de la mascarilla.

Aunque los decretos aún no han sido publicados en el diario oficial La Gaceta, en teoría la ley se aplicará en el país.

Ante la situación el reconocido virólogo manifestó su pensamiento sobre el tema de las mascarillas.

Mediante una publicación en Facebook, Muller aseveró que el que ya no sean obligatorias, no significa que ya no se va a morir nadie vulnerable.

“Que ya no sean obligatorias

no significa que no sean útiles, y no significa que no sean necesarias.

Que ya no sean obligatorias

no significa que no salven vidas y que no reduzcan el contagio y el impacto del virus a nivel poblacional y personal.

Que ya no sean obligatorias

no significa que el virus no afecte nuestro cuerpo de formas que aún no comprendemos, con posibles consecuencias a largo plazo.

Que ya no sean obligatorias

no significa que ya no se va a morir nadie vulnerable.

Que ya no sean obligatorias

no significa que se haya acabado la pandemia.

Que ya no sean obligatorias

no nos quita el derecho de seguir usando estas grandes herramientas, para protegernos, para reducir nuestro riesgo, y para seguir cuidando a los demás.”

El virólogo detalló que las mascarillas y las vacunas son el mejor arma contra la pandemia.

Dichas palabras fueron manifiesto del científico a la decisión tomada por Chaves.

Mucho se cuestiona sobre el caso, debido a que no se han dado a conocer dichos decretos y tampoco han sido publicados en el diario oficial.

Diferentes posiciones de entes de salud

«El Colegio de Médicos y Cirujanos considera que la eliminación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas y la vacunación contra la COVID-19, resultan inoportunas en momentos cuando el país está registrando un alza en las estadísticas de contagios del virus.

Por otro lado, La Unión Médica Nacional consideró incongruente el decreto firmado, por el presidente Rodrigo Chaves el cual elimina el uso obligatorio de la mascarilla y vacunación.

Asimismo, para el sindicato médico esta medida no es la correcta cuando se está en medio del inicio de la quinta ola de COVID-19 en la que ellos esperan más de 5.000 casos semanales.