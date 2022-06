Ataque cibernético aún no ha sido atribuido por ningún grupo criminal.

Redacción – El actual presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, fue claro en decir que los sistemas de la institución no podrán restablecerse durante la presente semana.

Anuncio que dio el jerarca de la institución la tarde de este miércoles al momento de participar en la conferencia de prensa dada tras la sesión del Consejo de Gobierno.

Reunión que se llevó a cabo en Casa Presidencial y que se extendió por varias horas, no obstante, tras el encuentro de las distintas autoridades se dio una atención a la prensa.

Oportunidad en la que se abordó con énfasis el actual golpe que sufre la Caja en sus sistemas tecnológicos.

Lo que ha obligado a los centros médicos a adecuarse para mantener sus servicios, como la entrega de medicamentos.

Tema que Ramos dice que están manejando de forma manual para seguir proveyendo de los distritos fármacos a los pacientes.

«Sí me indican, hasta donde sabemos, reitero, y eso no ha cambiado desde ayer, que los sistemas más críticos de la Caja se pudieron conservar, que tenemos respaldo, que para prácticamente todos los servidores que se han registrado hasta el momento tenemos respaldo al menos hasta el día 30 de mayo, entonces por ese lado, digamos que la información que se habrá perdido de manera irrecuperable parece estar controlada».

«Sin embargo; y esto tiene más que ver con la naturaleza de cómo funcionan este tipo hackeos, la manera en que entraron los hackeres dañó la forma en que los usuarios pueden acceder a los sistemas, que eso es un poco diferente que hablar de la base de datos de los sistemas, entonces reparar estos accesos a los sistemas toma bastante más días de lo que se indicó inicialmente, yo sí les podría adelantar que no se ve posible restaurarlos esta semana, preferiría no adelantar cuánto más, pero esta semana no va a ser».

«Tendremos que continuar con las medidas de contingencia, yo quiero reiterar a la población, sigan asistiendo a las citas que tenían», declaró el jerarca.