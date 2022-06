Angulo es uno de los líderes del Monstruo

Redacción – El veterano volante del Saprissa, Marvin Angulo, resalta la intensidad del Monstruo en las practicas a cargo de Jeaustin Campos, con quién poco a poco toman mayor confianza y así ir en busca de la copa número 37 de su historia.

Angulo resalta que en el cuadro morado han aprovechado el parón del torneo para trabajar bastante la parte táctica y de esa forma idear un plan para darle un fuerte golpe al León en las semifinales del certamen.

La mentalidad en el plantel tibaseño es enfocarse en conseguir el objetivo deseado, tal y como lo es dar la vuelta olímpica al final del torneo, ya que haber clasificado en el último suspiro de la fase regular le ha metido presión a los liderados por Campos.

Además, Marvin Angulo revela que la intensidad es total en el Monstruo y por eso quieren premiar al saprissismo con una gran serie ante La Liga, debido que saben que los morados esperan el mejor rendimiento del equipo más ganador del país.

«A pesar de las semanas intensos hemos trabajado bastante lo táctico, que es lo que quiere el profesor y eso es importante saber que estamos entrenando y que vamos hacer para los partidos y estar enfocado, creo que el camerino se ha comportado de la mejor manera estas dos semanas que llevamos, hemos estado intensos, hemos trabajado bien y da confianza para seguir por el camino que queremos, que es ganar.

Creo que no podemos bajar el foco del objetivo, creo que no podemos dejar de pensar en el Clásico Nacional, sabemos que tenemos presión y nos metimos presión, la afición tienen confianza en nosotros, no podemos dejar de trabajar y creo que el objetivo hasta no llegar al objetivo principal que es ser campeones, no podemos dejar de trabajar», afirmó Marvin Angulo.

En el semestre, Angulo suma 981 minutos en 18 partidos jugados, donde se ha dado el lujo de sumar dos goles y cuatro asistencias.