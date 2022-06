Campbell ilusiona a muchos ticos con su confianza

Redacción – El buen atacante de la Tricolor, Joel Campbell, le bajó el tono a la caída en Panamá al señalar que el juego que importa para Costa Rica es el repechaje ante Nueva Zelanda, por lo que deja claro que sacarán el resultado en ese crucial juego.

Campbell tiene plena confianza en el representativo patrio y por eso señala que deben seguir trabajando sin perder el norte, con el fin de llegar los más fuertes posibles al encuentro que tendrán el 14 de junio en el Estadio Ahmad Bin Ali.

Pese a la caída ante los canaleros la mentalidad de Joel como líder de la Tricolor ilusiona a muchos ticos, ya que dentro de La Sele se piensa en grande y por eso se ponen como meta vencer a Martinica para irse a Medio Oriente con la motivación a full.

Joel Campbell habló con Tigo Sports y mandó un contundente mensaje, con el fin de hacer saber que Costa Rica tiene un gran equipo, por eso confía en ganar el repechaje y así ver al conjunto patrio entre las 32 selecciones clasificadas al Mundial.

«No hay que preocuparse, al final no se dio el resultado que queríamos. Hay que seguir trabajando, no hay que perder el norte y esperemos el domingo ganar para ya irnos a Catar. Obviamente que no nos gusta perder, tenemos que ser fuertes mentalmente para reponernos ante Martinica e irnos con todo hacia Catar. Todos los partidos son diferentes, tenemos que estar conscientes de lo que nos jugamos y seguir trabajando, tenemos un gran equipo, creo que vamos a sacar el resultado en Catar, que es lo que importa», afirmó Joel Campbell a Tigo Sports.

La Tricolor espera el apoyo de la afición costarricense este próximo domingo 5 de junio a las 11:00 am, cuando sean locales en el Estadio Nacional ante Martinica. Este juego será la despedida de la Selección Nacional, que viajará a Catar el 6 de junio.