Campbell fue prestado en reiteradas ocasiones por los Gunners

Redacción – El famoso delantero costarricense, Joel Campbell, recordó su paso por el conocido Arsenal de Inglaterra, donde le costó afianzarse y desde su óptica, todo se debió por tener pasaporte tico, lo cuál le pasó la factura para brillar como esperaba.

Campbell fue firmado por este club de la ciudad de Londres en julio del 2011, cuando solo tenía 19 años de edad. En ese momento firmó por cinco años con el equipo.

En ese momento no pudo debutar de inmediato, debido que no tenía permiso de trabajo, por lo que tuvo que salir a otros clubes como Lorient de Francia, Real Betis de España, Olympiakos de Grecia y fue hasta julio del 2014 que debutó con los «Gunners».

Debutó en agosto de dicho año con el Arsenal, sí solo unos meses después de brillar en Brasil 2014 con La Sele. Fue en ese año donde tuvo problemas con Arsene Wenger, timonel del club londinense al que le pidió explicaciones por su poca regularidad.

Ahí fue donde se dio cuenta que hay muchos factores que pesaban, uno de ellos es el tema de la nacionalidad. Según Campbell, Arsenal tenía un equipazo y en ese momento Wenger prefería no hacer conflicto, no sacar al alemán Lukas Podolski y sí al costarricense.

En charla con el programa «A Fondo» de FUTV, Joel Campbell recordó que si hubiese sido un jugador brasileño su suerte tal vez hubiera sido otra en el Arsenal.

«Yo lo he vivido, hay muchos factores que pesan y entonces, cuando yo estuve ahí, estuve en la épica que el Arsenal tenía un montón de jugadores de selección y era un equipazo, yo venía de la selección y de un Mundial, pero era un entrenador que tenía su trayectoria pero no le gustaban los conflictos. El no iba a dejar a Podolski fue de lista u otro, porque sabe que sacar a Podolski era problema y la más fácil era quitarme a mí como tico, porque no iba a decir nada. Si yo hubiera sido un jugador brasileño, probablemente todo hubiera cambiado. Pero igual yo no me quejo, son cosas que a uno lo hacen crecer y hacerlo madurar», afirmó Joel Campbell.

Tras ese episodio, Campbell salió rumbo al Villarreal para luego volver al Arsenal nuevamente, que lo volvió a ceder al Sporting de Lisboa de Portugal en 2016 para después regresar otra vez en agosto del 2017, donde vivió su último período en el cuadro inglés.

En total, Joel Campbell disputó 40 partidos con el Arsenal, donde registró cuatro goles y seis asistencias.