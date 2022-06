Tevez se mostró emocionado durante la entrevista

Redacción- Carlos Tevez confirma su adiós al fútbol tras 17 años de carrera y un palmarés envidiable por cualquier jugador.

Carlos Tevez confirmó su retiro del fútbol profesional. Si bien se había marchado de Boca a mediados del 2021 y no había vuelto a competir oficialmente, muchos hinchas se sorprendieron por esta noticia.

El legendario futbolista anunció que iniciará su carrera como técnico en un programa de televisión argentino.

«Sí estoy retirado, (está) confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, en Estados Unidos, en Argentina también, pero yo, como jugador, ya está. Como jugador di todo, lo que tenía en mi corazón lo di y eso me deja más que tranquilo.

El último año mío jugando fue muy duro porque él (el papá) tenía muerte cerebral. Yo me levanto un día y le digo a Vane: ‘No juego más’.

Me preguntaban todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que les dije: ‘Dejé de jugar porque perdí a mi fan n° 1’.

Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él, entonces decía: ‘¿Para qué más?’. Me levanté y dije: ‘No juego más para nadie’. Creo que fue única vez que pensé realmente en mí. Había perdido a mi fan n° 1 y eso hizo que no tenga más ganas de jugar», finalizó al respecto visiblemente emocionado.

Tévez aseguró en su nueva etapa estar disfrutando el tiempo junto a su familia y anunció proyectos como técnico deportivo junto a sus hermanos y al entrenador argentino de hockey Carlos “Chapa” Retegui,

En su larga carrera, Tévez ganó 28 títulos, siendo uno de los cuatro jugadores argentinos que ganaron dos títulos continentales: la Copa Libertadores de la CONMEBOL con Boca Juniors en 2003 y la Liga de Campeones de la UEFA en 2007-08.