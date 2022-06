Asegura que los congresistas trabajan una gran cantidad de horas al día.

Redacción – El diputado y jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, no ve como una contradicción apoyar el tema de las jornadas 4-3, y al mismo tiempo alzar la voz por la cantidad comisiones legislativas.

Ambas situaciones han estado en boga durante los últimos días, puesto que el proyecto de jornadas extraordinarias ha sido una de las prioridades de Rodrigo Chaves y su equipo en tan solo las primeras semanas estando a cargo del Poder Ejecutivo.

Mientras que en la Asamblea Legislativa varios diputados han dejando en claro su malestar por lo que consideran un número excesivo de comisiones que tienen que se integran a partir desde los primeros días de funciones.

Combinación de aspectos que ha generado diversas críticas hacia los legisladores por medio de redes sociales.

No obstante, el líder del PLP considera que estas posturas no son precisamente contradictorias, más bien afirma que los congresistas trabajan muchas horas al día.

Inclusive revela que en poco más de un mes como legislador le ha tocado responder mensajes desde las 5:30 a.m., así como presentarse en reuniones a las 7 p.m.

«Me he enterado de que hay algunas personas por ahí diciendo que los diputados que nos quejamos de la cantidad de comisiones y que a la vez apoyamos las jornadas excepcionales cometemos tal vez una contradicción».

«Yo quisiera explicarles, que lo primero no es muy recomendable confundir papas con chayotes, o pesas con chayotes, para que las dos sean verdes, puedan entender por qué se confunden».

«El proyecto de ley de jornadas excepcionales lo que busca es darle más tiempo libre a las personas, buscando que eso tenga una mejora en su calidad de vida, mientras que trabajan la misma cantidad de horas comprimidas en menos días».

«El problema de las comisiones no tiene nada que ver con las cantidad de horas que trabajamos en la Asamblea Legislativa, porque vamos a seguir trabajando exactamente la misma cantidad de horas, la investidura del diputado no se quita cuando llega a la casa y se quita el saco, uno es diputado 24/7, uno está atendiendo mensajes a las 5:30 a.m. y uno está atendiendo reuniones a las 7 p.m.»

«El problema de las comisiones es un problema que tiene que ver con lo mal que se utiliza el tiempo de los diputados, cuando una Asamblea Legislativa con 57 deputados tiene 35 o más comisiones implica que los diputados no tenemos chance de llegar a todas esas comisiones habiendo hecho un trabajo de estudiar a fondo los proyectos de ley que ahí se están viendo», declaró el también excandidato presidencial.