Torres es muy querido por los vecinos de este lugar de Heredia

Redacción – Lejos de ocultar de donde viene, Gerson Torres está orgulloso de ser originario de Guararí de Heredia, un lugar urbano marginal donde el volante creció y reside actualmente, en el que es muy querido gracias a su enorme humildad.

Guararí siempre ha sido tachado como un lugar peligroso y de escasos recursos en la provincia de las flores, pero pese a todo lo que dice, Torres le resta importancia y asegura que se siente orgulloso de ser este sitio, donde es modelo a seguir para muchos.

Torres señala que ahora que está con La Sele en Catar para el repechaje, se le vienen a la mente muchos recuerdos de cuándo daba sus primeros pasos en el deporte, donde siempre recibió ayuda de muchas personas para los pasajes y compra de tacos.

Además, saber que hizo un gol en la eliminatoria ante Honduras es otro momento que ha marcado a Gerson, que reveló que de niño vio a Wanchope anotar en eliminatorias, por lo que ver todo lo que ha ido consiguiendo le dibuja una sonrisa al volante.

A lo largo de la gestión de Luis Fernando Suárez con la Tricolor, Torres ha sido usual en las convocatorias y por eso se dio el lujo de ver acción en cinco duelos de la octagonal.

Gerson Torres conversó con Tigo Sports tras la practica de La Sele en suelo catarí y señala que no se avergüenza ser originario de Guararí de Heredia, lugar donde los lugares quieren mucho al habilidoso mediocampista de 24 años.

«Ahora que uno está acá en el hotel y no tiene mucho que hacer, a parte de ver vídeos me pongo a pensar lo que yo era antes y mi familia, entonces a veces digo que es como un sueño estar acá en Catar con La Sele, porque de ver a Wanchope en la selección en eliminatoria a saber que yo hice un gol en una eliminatoria me pone contento y muy feliz, entonces creo que estoy agradecido con Dios, mi familia y la gente que me ayudó.

Muchos me ayudaron cuando no tenía plata para ir a entrenar o no tenía tacos, mucha gente me ayudó y entonces tengo esos recuerdos siempre, estoy muy contento y con ilusión. Siempre orgulloso de Guararí, de hecho todavía vivo ahí y tengo muchos amigos ahí, soy muy orgulloso de donde soy y de donde salí, siempre lo he dicho en la prensa de donde soy y no me avergüenza ser de ahí», afirmó Gerson Torres en charla con Tigo Sports en Catar.