Redacción- Según la información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la restricción por placas que está vigente desde el 7 de marzo, ha dejado un promedio mensual de 799 boletas, y ha acumulado hasta el 31 de mayo 2.397 sanciones de 24.000 colones.

La sanción aplica para cada vehículo un día a la semana, entre semana, dependiendo del último dígito de la placa, sea el 1 o el 2 los lunes y así sucesivamente, finalizando con la 9 y la 0 para los viernes, afirmó Alexander Solano Quirós, Director de la Policía de Tránsito.

No obstante, las autoridades le piden a los conductores que respeten las medidas para evitar multas ,y les pide tener claras cuáles son las excepciones. Ir al trabajo con una carta del patrono es una de las excepciones que muchas personas siguen creyendo que son válidas. Sin embargo, no es así.

«Lo primero que tenemos que destacar, al cabo de estos tres meses, es que la restricción actual no tiene relación con la sanitaria, en el sentido de horarios y excepciones. La restricción por placas solo aplica en el casco central de San José, delimitado, principalmente, por la ruta de Circunvalación, se aplica de 6 am a 7 pm y la multa de ¢24.000 no implica acumular puntos», aseveró Solano.