Redacción – Italia y Alemania firman vibrante empate de 1-1 en la fecha uno de la Liga de Naciones de la UEFA.

En el Estadio Renato Dall’Ara de Bolonia, Italia fue local ante la Selección de Alemania en un juego estelar de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los italianos buscaron meter en aprietos a los teutones, que mostraron gran orden dentro de la cancha y así generar que el encuentro terminara 0-0 en el primer tiempo, donde no hubieron grandes emociones de peligro para ambas naciones.

#NationsLeague

⏱️ 70' – GOOOOAAAAAL!!!! ⚽#Gnonto with the instant impact with an inch-perfect cross to set up #Pellegrini 🔥#ITAGER 1️⃣-0️⃣#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/HKO0V8COFC

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 4, 2022